PiS uczynił z Polski skorumpowaną dyktaturę afrykańską.... Już nic mnie nie dziwi, i to jest przerażające.... Podsłuchy, morderstwa na zlecenie, zastraszanie, kradzieże miliardów, pedofilia, przekształcenie policji w partyjna milicję, wycieranie sobie tłustych Lodzie jakich mord religia, systemowe tlamszenie obywateli.... Zniszczyli ten kraj i próbują pozbyć się reszty kontroli jaka ma nad nimi UE czy opozycja by móc go okraść do reszty