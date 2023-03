Nawalny wielokrotnie mówił, nawet na wiecach pytany przez ludzi po 2014 roku, że nie popiera wojny rozpętanej przez Putina na Ukrainie w 2014 roku (jeszcze przed jego aresztowaniem) więc nie wiem o co Ukraincom chodzi. Zreszta on i tak nie ma szans na władzę, musiałoby dojść do rewolucji w stylu majdan żeby zdobył władzę na co nie ma szans.