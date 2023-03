W 2019 roku, kiedy jechałem do pracy autobusem, zadzwoniła do mnie moja mama, wyraźnie poddenerwowana. Okazało się, że do jej mamy, a mojej babci, zadzwonił jakiś ludzki śmieć i prosił o przelanie pieniędzy, bo podczas mojej podróży do pracy doszło rzekomo do wypadku i trzeba pokryć koszty leczenia czy tam czegoś innego. Moja śp. babcia zachowała się dość przytomnie, bo od razu zadzwoniła do mamy, która jest emerytowaną prawniczką, a ta - Pokaż całość