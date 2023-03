Niech mi ktoś odpowie, co zmieni likwidacja TVP Info?

Nawet, jakby się udało, to co z tego? Oficjalnie zlikwidują, a na jej miejsce w ciągu kilku dniu pojawi się TVP News i nawet nie będą musieli niczego zmieniać, ani kolorystyki, ani tematyki, ani prowadzących.

To jest bez sensu.