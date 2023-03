Przyjdzie czas, niechybnie, że znajdą się lepsze metody terapii i diagnozowania, a aborcja zostanie zepchnięta do kilku przypadków rocznie i będziemy się wstydzili za jej masowe przeprowadzanie i za jej zwolenników tak, jak dziś za przeprowadzane niegdyś lobotomie. Więc po co ten czas tracić, od razu skupmy się na rozwijaniu medycyny a nie zabijaniu ludzi, bo to "rozwiązuje problem".