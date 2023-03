Pokaż całość

#!$%@?, serio? Najpierw cytowali informacje o posłance PO. Potem bronili tych co te informacje podali. A teraz kłamią, że to nie oni podawali. Co więcej, wyciągnęli wypowiedź posła PO i twierdzą, że to on mówił o posłance podczas, gdy on mówił o członkini. A to wszystko w standardowej formie zmasowanej propagandy.Tak, w jednej wrzutce podali wypowiedź ale opis tekstowy był przekręcony. A teraz pokazują twarz tego z PO ale