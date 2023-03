W Watykanie, do 2013, seks z osobami od 12 roku życia był całkowicie legalny. Jakoś tak przez cały okres panowania zapomniało się Janowi zaktualizować to prawo. Przypadek? Nie sądzę. Franciszek podniósł to do 18 roku życia i teraz zupełnie przypadkowo jest hejtowany przez kościół.