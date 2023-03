Dziecko pijaków i z patologii powinny być zabierane rodzicom i wcielane do służby mundurowej z internatem. W pełnoletności by było wykształcone i decydowało o sobie. A rodzice by go nie zniszczyli na pasożyta jakimi sami są. OHP czy Urząd pracy czy PZW teraz wody polskie czy wiele innych to jest kurid....Ł po to aby okradać Polaków.