Pizzeria z Radomia wygrała wszystkie sprawa w sprawie kar z lockdownu

Dobra - wygrała i bardzo dobrze.

Tylko pytam - co z odszkodowaniem? Ta Pani akurat wytrzymała (tracąc sporo zdrowia), ale niektórzy nawet zostali doprowadzeni do stanu chorób psychicznych / targania się na swoje życie.



Gdzie pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników i funkcjonariuszy łamiących prawo?

Przecież tu prokurator powinien działać z automatu.



Jak nie rozliczymy tego jako społeczeństwo to będzie powtórka.