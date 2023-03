To jeszcze nasza kropka nad "i" w tej sprawie. My również potwierdzamy, że te wiadomości (bo jest ich kilka wersji) nie pochodzą od nas. Prosimy Was oraz głównie nowicjuszy, aby w nic nie klikać, nic nie potwierdzać, ponieważ my jako Allegro nie wysyłamy takich wiadomości. Nie prosimy o autoryzację, czy potwierdzenie aktualnych danych. W takich sytuacjach zawsze należy zachować czujność, a w razie wątpliwości podesłać maila na nasz adres do tego typu Pokaż całość