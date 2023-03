Jeżeli elektryki za te 12 lat rozwiną się technologicznie na tyle że będą miały zasięg po 1000km, będą się ładować do pełna w 10 minut, będą bezpieczne (nie będą się zapalać same) to bez problemu wypchną na margines auta spalinowe i nie trzeba do tego tworzyć jakiś debilnych zakazów. Wybór należy pozostawić ludziom - wybiorą to co lepsze