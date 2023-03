Dziś przypada 79 rocznica zaglady w Hucie Pieniackiej.

Każdy rozsądny człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że gdy między ludźmi wybucha konflikt to nigdy nie ma tylko jednego punktu widzenia i tylko jedna strona może mieć rację.

Rozumiem, że wasza nienawiść do kacapów odbiera wam rozum, tylko nie rozumiem czemu? Co takiego zrobili dla was Ukraińcy, że jesteście ukrofilami? A co takiego zrobili wam Rosjanie, że jesteście rusofobami?