Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym zdrowej gospodarki, które generują większość PKB, powinno się na nie dmuchać i chuchać, a nie k..,a zarzynać i tworzyć patologiczne warunki do prowadzenia biznesu. Co oni myślą, że drukarka będzie wiecznie pracować? Kto zarobi na to ich rozdawnictwo i pasożytnictwo?