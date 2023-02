Ja nie rozumiem, glapa jest skompromitowany, nawet jesli to z powodow politycznych to dopuscil do dojscia inflacji do poziomu galopujacej.

W normalnym kraju takich kozlow ofiarnych sie wymienia, zeby zmienic nastroje spoleczne. A w pisie stosuja taktyke nie przyznawaj sie do bledow.

Jak ja glape spotkam to mu na ryj napluje, takze na emeryture polecam wyprowadzke.