Hmm, jakoś nie odnalazłem informacji, by pan Latos dzielił się wcześniej tą "oczywistością"



Wygląda na to, że raczej stał po stronie tych, co jakiekolwiek podejrzenie lub nawet pytanie o ewentualne laboratoryjne pochodzenie wirusa traktowali jako szurię i foliarstwo.



A teraz się zacznie odwracanie nietoperza ogonem.