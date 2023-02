O co tej głupiej babie chodzi? Dlaczego takie nawiedzone idiotki chcą decydować o tym jak mają żyć inni ludzie? Przecież absolutnie nikt nie zmusza kobiet do aborcji to ich dobrowolna decyzja, ich sumienie, a dopóki płód jest na etapie zarodka to nie ma mowy o żadnym zabijaniu. To lepiej żeby kobiety rodziły niechciane dzieci, a potem w najlepszym razie, je oddawały do domu dziecka, a w najgorszym - zabijały? Tak czy siak Pokaż całość