- Nie wiem kto to jest

- Nie wiem o co chodzi



Obejrzalem aktualnie do 3:20. Czy KRRiT wyslalo pismo do goscia publikujacego filmiki na YT stwierdzajac ze podchodzi pod przepisy z 1960 roku? Ten koles to jest jakis kabareciarz czy to ten urzad jest posrany?