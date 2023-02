Czemu w szoku? Niemcy konkurują z USA a nie próbują się z amerykanami przyjaźnić. To USA ma większy interes by ciągnąć Niemców na swoją stronę a póki co USA dla Niemiec jest zagrożeniem ich interesów. W dupie mają Bidena wolą gadać z Putinem bo go mają prawie za miedzą z jego gazem, rurociągiem i rynkiem zbytu.