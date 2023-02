Spalenie Koranu w Szwecji zlecił człowiek Putina - Dziennik Trybuna

Gdyby spalenie jakiejś książeczki wystarczyło Rosji do szachowania NATO to byłby to najsłabszy sojusz na świecie.

Widocznie Erdogan chce ugrać coś więcej w sprawie Grecji albo interwencji w Syrii i cała ta sytuacja jest dla niego wygodnym pretekstem do przeciągania negocjacji. Dodatkowo dobrze wypadnie przed elektoratem jako obrońca islamskich wartości