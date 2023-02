JP2 to gliniane nogi, na którym się zbudował cały polskokatolicyzm, gliniane nogi powoli odpuszczają i wszystko leci w gruzy. Trzeba było jeszcze #!$%@? ciotków, wujków i kuzynów na beatyfikację pchać (piję do tego, że jego rodzice niby mają proces beatyfikacyjny). Trzeba było jeszcze bardziej ludziom wkładać niepotwierdzone objawienia i naukę, która bardziej zbliża do choroby umysłowej niż do lepszego życia. Naciągali gumę do oporu i teraz dostają nią w pysk. I bardzo Pokaż całość