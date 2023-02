Rozwala mnie kobieca logika (no może to zbyt ogólne, bo nie każda kobieta tak myśli), która pozwala im myśleć, że ktokolwiek im będzie płacił za nic nierobienie i za to że po prostu są. No to jest czysty debilizm, nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby tak uważać.