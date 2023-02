HAHA Brawo kuce, macie wspieranie pisu od 2015. Tyle was ostrzegano że wyjdzie wam to bokiem a tu pyk nczas.com zrobił baj baj :D Chcieliście prawackiego autoryzmu to macie. Na jesień ostatnia szansa na obelanie tych pisowskich skr****. Potem już chyba tylko droga zbrojna. Oni się nie zatrzymają dopóki nie przejmą ocenzurują wszystkich tytułów medialnych i dziennikarzy w polsce