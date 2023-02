Merytokracja to system gdzie jeśli budujemy elektrownię atomową to szukamy specjalistę od budowy elektrowni atomowych a nie partyjnego pociotka który akurat nie ma zajęcia. Coś raczej egzotycznego w Polsce. Nie ma nic wspólnego z coachingiem bo ci ludzie nic nie potrafią. No może oprócz wymyślania nowych guseł (rytuał płacenia :D)



Prawdopodobnie na zasadzie kontrastu coach który wymyślił jak zmienić limit płatności kartą w banku jest jak młody Einstein w porównaniu do przeciętnego Pokaż całość