No i co z tego?? mogą sobie chcieć

Wydaje mi się że bardziej od Niemiec to my nie chcemy wybudować tej elektrowni

od 10 lat fundujemy spółkę która miała to budować, mamy gotowe oferty

ale wygrywa socjal a Niemcy to dobry pretekst aby odwrócić uwagę od niegospodarności



"Patrzcie to złe Niemcy, to nie my rozkradliśmy pieniądze na elektrownie"