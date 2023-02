40 tysięcy Słowaków odmówiło walki zbrojnej

Są dwa typy ludzi którzy nie chcieli by bronić swojego dobytku. Ci ktorzy mają go na tyle by żyć dostatnie byle gdzie lub z łatwością wszystko odbudować gdy zostanie zniszczone i Ci co nie mają nic więc nie mają za co walczyć. Jedni i drudzy są tchorzami ale mają chodź wyjasnienie.