Gdzie się podziała polska dzika grusza zwana ulęgałką?

to badziewie nadaje się tylko do suszenia i na kompot z suszu. U mnie jak się komuś chce to pójdzie pozbierać a jak nie to dziczyzna zeżre jak opadną. Takie to potrzebne jak chłopi pańszczyźniani i te bajania o cudownych minionych czasach, gdzie był tak naprawdę tylko syf, malaria i ubóstwo