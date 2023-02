przecież już lecą reklamy propagandowe że skorzystamy z tego w radiu i telewizji xD, jak by to teraz klepnęli to do wyborów ludzie zapomną, a tak przetrzyma się ludzi ogłaszając wielki sukces, z drugiej strony jak to klepną i przegrają wybory to uja dostaną, więc też wolą przetrzymać i nikomu nie dać ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚ No i najważniejsze jak el Pokaż całość