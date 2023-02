Typiara idealizowała ojca, chciała być kumplem dla chłopaków, a w pewnym momencie zaczęli na nią patrzeć bardziej jak na dziewczynę. Chciała i koniec. Nie przeszła przez terapię.



Spędziła u lekarza 10 min na rozmowie i dostała teścia w wieku 15 lat. I tak, to jest wyłącznie decyzja dziecka. Została zdiagnozowana z chroniczną depresją, ale to nie miało żadnego znaczenia, nikt nie zwracał na to uwagi. Dostała tylko tabletki i wynocha. Społeczność naciskała Pokaż całość