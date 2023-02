Alkohol jest szkodliwy w każdej ilości, niezależnie od dawki (WHO)

Śmieszne jest, że w ogóle ktoś jest w stanie to poddawać wątpliwości. Jeszcze te fikołki w bok, "bo narkotyki to"... Jakby alkohol nie był narkotykiem.



Przejrzyjcie na oczy. Alkohol jest legalny tylko i wyłącznie dlatego, że nie udało się go nigdy zdelegalizować.



Nie mówię, że nigdy go do końca życia do ust nie wezmę, ale nigdy nie wmawiałem sobie ani nikomu, że jest obojętny ani zdrowy