Czyli stracili przynajmniej 18 z 146, których mieli przed wojną. Nie wliczyłem w to prototypów i nie odjąłem z tego egzemplarzy, które rzekomo mieli sprzedać do innych krajów. Dużo? Nie wiem. Słabe jest na pewno to, że przy takiej dominacji w powietrzu, wciąż tracą samoloty. Rosjanie i tak powiedzą, że starczy im to jeszcze na 8 lat wojny.