Graj w Counter Strike 1.6 w pełnej wersji multiplayer w przeglądarce

zakaz reklamowania innych serwerow. dostajesz warna i bana na 2 tyg. czytaj uwaznie regulamin________________________pozdro krzychersonn1991 ̲ plone shot one kill no luck all skill ;]pisze poprawnie po polskuja tu tylko sprzatam ;p1. admin ma zawsze racje 2. jesli admin nie ma racji patrz pkt 1replaye wysylac w tym watku: http://www.cslipinkiluzyckie.pun.pl/viewtopic?=3591 gg: 395871