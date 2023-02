Bo większość Rosjan popiera wojnę. Ktoś mądry powiedział, że gdyby większość Rosjan nie popierała "ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej", to wojny nie byłoby. Protesty były przez pierwsze dni i szybko zostały spacyfikowane, bo brał w nich udział ułamek społeczeństwa. Jakieś 80% Rosjan to wściekły psy. Ci co uciekli przed mobilizacją raczej w większości popierają wojnę, albo popierali do momentu jak nie groziła im walka za ojczyznę