Do Armenii pojechałam na 10 dni w sumie bez większych oczekiwań (podobało mi się w sąsiedniej Gruzji, więc pomyślałam "czemu nie"), bałam się, że klasztory mnie szybko znudzą. Bardzo się myliłam, Armenia jest w moim top 3 krajów, które do tej pory zwiedziłam. Klasztory zawieszone wysoko w górach są niesamowite, czuć od nich jakieś takie "światło". Do tego pyszna kuchnia i oszałamiające kobiety - miałam wrażenie, że każda mijana przeze mnie na Pokaż całość