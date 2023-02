USA: pocisk hipersoniczny zdał egzamin. Rosja zaniepokojona | Space24

Różnica jest taka, że jak amerykanie mówią, że coś działa to działa na 100%. Jak ruscy mówią, że działa to na 99% gówno prawda.



Pamiętam jakie rozbawienie u proruskiego bydła wzbudził artykuł o raporcie nt. 900 problemów F35.



Natomiast SU57 nie posiada żadnych problemów :D ZERO.... ZEEEEEEROOOOO. Tak samo T14 armata ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )