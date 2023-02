A to że Polak Węgier dwa bratanki to komunistyczna propaganda.

Pokaż całość

To fakt historyczny sięgający dużo dużo wcześniej niż komunizm. Doucz się, zamiast pisac takie brednie. Dla ciebie pewnie teraz polak-ukrainiec dwa bratanki? XD Lubią nas bo im pomagamy, żadna to przyjaźń narazie. O przyjaźni będzie można zacząć mówić za XX lat jesli te stosunki dalej będą bardzo dobre, ale nie liczyłbym na to. Prędzej czy później zaczną się zgrzyty przez