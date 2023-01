Krakowskie pielęgniarki na ścieżce wojennej ze szpitalem

Chodzi o to, ze PIS obiecał pielęgniarką z tytułem mgr podstawę coś koło 7k. Więc pielęgniarki rzuciły sie na studia, żeby zrobić tytuł. Często były to studia online jak to w dobie covid. Porobiły, a tu zonk. Dyrekcja nie chce dać kasy, gdzie na danym stanowisku nie jest wymagana pielęgniarka z tytułem magistra (Zrobiłaś magistra ok, twoja sprawa). Podejrzewam, że nie jedyny szpital tak do tego podszedł.