Skończcie z tym zabieraniem prawka - to żadna kara, taki cymbał nawet jak dostanie zakaz prowadzenia pojazdów to i tak będzie to robił. Albo kary więzienia, albo kary pieniężne pięciocyfrowe dla takich plus mnożnik za recydywę. Przecież to jest umyślne stwarzanie zagrożenia.