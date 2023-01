zamiast wziąć kawałek płaskownika ze stali o odpowiednich parametrach to gość najpierw stoczył nakrętkę, potem ją podgrzał i wyprostował, dzięki czemu żadnych parametrów ta stal nie będzie utrzymywać - po podgrzaniu to już w ogóle - sztuka dla sztuki, nudziło się chłopu, no ale ma warsztat to się pobawił