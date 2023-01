Mityczne polskie CQYP - wychowałem się na nich w czasach, gdy był to skarb, kupno w sklepie graniczyło z cudem, a spalenie takiego leda w czasie zabaw było prawdziwą stratą i tragedią. W porównaniu ze współczesnymi one nie świeciły, tylko bździły, powszechną praktyką było puszczanie przez nie maksymalnego prądu 20mA, żeby efekt świecenia był wyraźnie widoczny.

Kilka lat temu przy porządkach we własnym warsztacie wywaliłem cały zapas tych starych ledów do śmieci, Pokaż całość