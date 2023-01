Otoczenie Putina już wie? "To kwestia prawie zamknięta"

Ukraińska propaganda. Zrozumiałam, ale nie znaczy to, ze łykam. W rzeczywistości elity rosyjskie rozumieją, że Rosja może nie wygrać wojny, ale to co zrozumieli ostatnio, to to, ze jeśli nawet Rosja wygra, to zwycięstwo nie zrekompensuje poniesionych strat.

Teraz pytanie jakie sobie zadają: "czy mamy jakąś alternatywę?" Wspieranie wygranej wydaje się dla nich minimalizowaniem strat, ale jeśli Rosja nie wygra, to o ile straty będą poważniejsze? Nikt nie wie czy przegrana wojny Pokaż całość