Jakieś puste dzidy. Co tu komentować? Tacy ludzie zawsze byli, ciągle są i zapewne będą. I nie ma to związku z płcią. Ja z dyskotek pamiętam niejednego kolegę, który nabijał się z innych. Najczęściej taki sam nie tańczył, ale zawsze znalazł powód, żeby się z kogoś pośmiać. A to nie takie ruchy, a to nie takie ubranie, a to wieśniacka fryzura, itd...