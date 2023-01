To pokolenie moich rodziców, urodzonych w latach 50-tych, jest największą porażką. Ci ludzie nie wyrośli mentalnie z komuny. Nie mają w sobie szacunku dla innej osoby i brak im pokory. Obserwuje to na co dzień, na przykładzie części mojej rodziny. Wprost mówią, że nic ich nie obchodzi, co się dzieje z Polską i jej przyszłością, ważne żeby emerytury były wysokie. I oczywiście - Tusk to bandyta i złodziej. Stracili cały mój szacunek Pokaż całość