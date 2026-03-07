Jestem w stanie zrozumieć sens nakrętek czy innych optymalizacji z Eurosojuza, ale system kaucyjny to najbardziej debilne g---o jakiw wprowadzono od lat.

Może i musimy chodzić z butelkami do sklepów jak menele, ale w zamian podwyższą nam cenę za śmieci.

Dziwię się że żaden populista nie podłapie tematu żeby zrobić sobie trochę kapitalu politycznego na niezadowolonych z tego bubla.

System kaucyjny do kosza