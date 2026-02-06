Hity

tygodnia

KSeF padł. Szybko poszło
KSeF padł. Szybko poszło
2643
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
2263
Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
2069
W tej okolicy na polowaniu zastrzelono 16 latka. Myśliwi strzelali z samochodu
W tej okolicy na polowaniu zastrzelono 16 latka. Myśliwi strzelali z samochodu
1979
Technologia tylko dla dziewczyn? Coraz głośniejsze pytania o seksizm w edukacji
Technologia tylko dla dziewczyn? Coraz głośniejsze pytania o seksizm w edukacji
1795

Powiązane tagi