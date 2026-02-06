50 kotów na 55 mkw w mieszkaniu w Legnicy - "wystarczające warunki bytowe"
Skandaliczna interwencja w Legnicy. W jednym z mieszkań na 55 metrach kwadratowych upchnięto pół setki kotów. Smród na klatce był nie do zniesienia, a organizacje prozwierzęce mówią o dramacie. Tymczasem Powiatowa Lekarz Weterynarii w oficjalnym oświadczeniu twierdzi, że...McBreed
- 28
Komentarze (28)
Żwirek to na paleciaku musi dostawa byc
albo
0,003 basenów olimpijskich
0,0432 autobusów szkolnych
0,00023 stadionów olimpijskich
Pani Katarzyna nagłaśnia sprawę, wolontariusze zabezpieczają miejsca... a właścicielka zaczyna grozić że się z--je jeżeli zabiorą jej koty.
chyba jedyna dobra wiadomość (tylko nie dla kocurów)
Najbardziej bulwersująca jest jednak postawa urzędników. Powiatowa Lekarz Weterynarii stwierdziła, że:
"Zwierzęta mają zapewniony wystarczający poziom bytowy, są w dobrej kondycji, a liczba kuwet jest wystarczająca".
Jak to możliwe, że przy zagęszczeniu 1 kot na 1 mkw
Kiedyś zadałem podobne pytanie jednej kobiecie płaczacej nad losem zwierząt która działa w jakies organizacji