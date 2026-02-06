W Legnicy doszło do sytuacji, która mrozi krew w żyłach każdego miłośnika zwierząt. W dwupokojowym mieszkaniu (55 mkw) przebywało aż 50 kotów. Fundacje, które brały udział w interwencji, wskazują na skrajne zagęszczenie i fatalne warunki.

Najbardziej bulwersująca jest jednak postawa urzędników. Powiatowa Lekarz Weterynarii stwierdziła, że:

"Zwierzęta mają zapewniony wystarczający poziom bytowy, są w dobrej kondycji, a liczba kuwet jest wystarczająca".

Jak to możliwe, że przy zagęszczeniu 1 kot na 1 mkw