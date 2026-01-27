IMGW Zablokowało dostęp do danych RADAROWYCH
Po 5 latach bezproblemowego udostępniania danych, IMGW odmówiło daneradarowe.pl dostępu do danych na następny rok. Instytut blokuje dostęp do danych, które powinny być udostępniane publicznie, twierdząc że "rodziłoby to ryzyko destabilizacji usług krytycznych". Prośba o WYKOPEFEKTcosciekawego
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
@scoria: Znajomy zrobi apkę g---o- funkcjonalną z abonamentem 29,99 zł miesięcznie i dostanie te dane
Może niech ZUS zacznie odpłatnie informować mnie o moich składkach? A może mobywatel premium?
Dane są dostępne w serwisach IMGW za darmo i bez żadnych ograniczeń. To że nie przedłużyli typowi dostępu do API, do którego miał dostęp za darmo to ich święte prawo.
jak to było? uspołecznianie strat i prywatyzacja zysków?
Na coś co przynosi może i nikłe ale wymierne korzyści - a na co to komu?