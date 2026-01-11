Dwóch izraelskich "turystów" podpaliło patagoński las, spłonęło 150000 akrów
"Turyści" z Izraela przyłapani na spowodowani ogromnych Parku Narodowego Los Glaciares w argentyńskiej Patagonii. Teraz władze Argentyny poinformowały o znalezieniu granatów M26 IM (używanych przez izraelskie wojsko) rozrzuconych wokół jeziora Epuyen w Chubut.o5e5ek
Jeśli zostałeś wyrzucony z 2 kraju, to może to wina tego kraju.
Jeśli zostałeś wyrzucony z 3 kraju, może to wina tego kraju.
Jeśli zostałeś wyrzucony z 4 kraju, może to wina tego kraju.
…
Jeśli zostałeś wyrzucony z 7636633 kraju, może to wina tego kraju…
@hjkjhkhjkhjkhkj: teraz za poldarmo kupic zaorac i postawic farme, eksportowac do EU, obietnica sie spelnila ( ͡º ͜ʖ͡º)
na poprzednim etapie madrosci mozna bylo kupic kawalek niedostepnej dzungli w amazonii za grosze podpiac pod firme i odpisywac sobie CO2 bo drzewka rosna i jest zalesienie.