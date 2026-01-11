Jeśli zostałeś wyrzucony z 1 kraju, może to wina tego kraju.

Jeśli zostałeś wyrzucony z 2 kraju, to może to wina tego kraju.

Jeśli zostałeś wyrzucony z 3 kraju, może to wina tego kraju.

Jeśli zostałeś wyrzucony z 4 kraju, może to wina tego kraju.

…

Jeśli zostałeś wyrzucony z 7636633 kraju, może to wina tego kraju…