Marszałek utrudnia rywalizację o fundusze unijne Politechnice Bydgoskiej
Rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski skierował list do marszałka Piotra Całbeckiego. Zwraca on uwagę, że środki unijne dysponowane przez samorząd województwa przeznaczone na wzmocnienie potencjału badawczego i innowacje trafiają wyłącznie do marszałkowskiej spółki.bylemtampotwierdzam
Komentarze (26)
najlepsze
jak zwykle wylosowało się tak, że fundusze dla całego województwa trafiają do torunia...
@Dwukilus: Czy to, że np. Szczecin operuje większymi kwotami niż Koszalin również cię oburza? Bydgoszcz od dekad jest dużym miastem przemysłowym wielkości dwóch toruniów, który nigdy nie był ani wielkim ani znaczącym miastem w nowożytnej historii. To co dzieje się obecnie to absolutne wypaczenie jakichkolwiek zasad gospodarności i sensu. Banda kolesi dospawana do koryta, która wykorzystuje patologie państwa i
Jak widać w komentarzach w artykule o środkach FEdKP (w powiązanych) toruniacy klaszczą uszami że wszystko trafia do Torunia. Widzę że pierwszy zakopujący to też toruniak. To nic że gdy toruń obejmował władzę kujawsko-pomorskie miało o ponad 30% wyższe pkb od podkarpackiego a dziś to województwo jest o krok od prześcignięcia
Od miesiąca zacząłem kolekcjonować te większe afery z #calbecki na tagu, polecam obserwować czy rzeczywiście jest to tylko wojenka Bydgoszcz vs Toruń. Czy Toruń vs kujawsko-pomorskie.
Nie pochodzę z Bydgoszczy, ale bardzo lubię to miasto i od kilku dobrych lat mieszkam