Tak to jest jak się zaufa korporacji, ktora zamienia produkt na usługę i to co powinno po zakupie być twoje jest nadal na półce producenta albo dystrybutora.

Taki sam los czeka użytkowników steam, już niejedno konto z grami bezzwrotnie poszło w cholerę.

Poza uczciwymi platforami typu GOG.com, jedynie dzisiaj piratwo nie jest robieniem siebie w konia.