Cyfrowa biblioteka może zniknąć w jednej chwili. Gracz traci 15 lat gier na Xbox
Przez lata mówiono, że przyszłość grania jest cyfrowa. Bez płyt, bez pudełek, bez półek uginających się od gier. Dla jednego z graczy ta przyszłość właśnie się zawaliła. Użytkownik znany jako Squirrel Mort stracił dostęp do swojego konta Xbox, na którym przez 15 lat gromadził cyfrową bibliotekę gierpixel-nerd
Może i przyzwyczajenia się zmieniły bo po prostu był nacisk na wersję cyfrowe gier,przez producentów. Nie do końca z wyboru bo teraz nawet większe gry potrafią wyjść bez pudełka.
https://www.reddit.com/r/Steam/comments/1m282ev/steam_support_is_the_goated/
Taki sam los czeka użytkowników steam, już niejedno konto z grami bezzwrotnie poszło w cholerę.
Poza uczciwymi platforami typu GOG.com, jedynie dzisiaj piratwo nie jest robieniem siebie w konia.