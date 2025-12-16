tl;dr

W Dolinie Fraele w Alpach, między Livigno a Bormio, odkryto tysiące doskonale zachowanych tropów dinozaurów sprzed ponad 200 milionów lat, pochodzących z końca triasu.

Ślady widoczne na niemal pionowych ścianach dolomitowych zachowały odciski palców i pazurów i pierwotnie powstały na nadmorskich równinach pływowych pradawnego oceanu Tetydy.

Obecne położenie tropów jest wynikiem wypiętrzenia Alp. Według naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Mediolanie i Uniwersytetu w Bergamo jest to najważniejsze stanowisko triasowych skamieniałych Pokaż całość