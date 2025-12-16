Spektakularne odkrycie w Alpach. Znaleziono tysiące śladów dinozaurów
Paleontolodzy odkryli tysiące odcisków dinozaurów na niemal pionowej ścianie skalnej w Parku Narodowym Stelvio w Alpach Retyckich na północy Włoch. To jedno z najbogatszych stanowisk z okresu triasu na świecie. Odkrycie rzuca nowe światło na prehistoryczną faunę Europy i przyciąga uwagę naukowców zrybak_fischermann
W Dolinie Fraele w Alpach, między Livigno a Bormio, odkryto tysiące doskonale zachowanych tropów dinozaurów sprzed ponad 200 milionów lat, pochodzących z końca triasu.
Ślady widoczne na niemal pionowych ścianach dolomitowych zachowały odciski palców i pazurów i pierwotnie powstały na nadmorskich równinach pływowych pradawnego oceanu Tetydy.
Obecne położenie tropów jest wynikiem wypiętrzenia Alp. Według naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Mediolanie i Uniwersytetu w Bergamo jest to najważniejsze stanowisko triasowych skamieniałych