Za kilka lat na orbitę trafi ponad pół miliona satelitów alarmują naukowcy z NASA. To tempo, które może dosłownie zmienić sposób, w jaki patrzymy w niebo. Coraz gęstsza flota obiektów zakłóca obserwacje astronomiczne, utrudnia wykrywanie zagrożeń z kosmosu i wpływa na ekosystemy na Ziemi.